Pes artık! Türklük sizin nerenizde?

YENİ AKİT/ANKARA

Türk Devleti'ni soykırım yapmakla suçlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoglu'na sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler büyüyor. Gazeteci Murat Özer; "Partinin Türklük neresinde?" sözleriyle tepki gösterdi.

Diriliş Postası yazarı Murat Özer'in bugünkü yazısında konuyla ilgili şunları yazdı:

Türk Devleti’ne “seri katil” diyen bir il başkanının olduğu partinin “Türklük” neresindedir? 24 saat mülteci düşmanlığı yapıp, ırkçılığı körükleyenlerin “zulüm 1453’te başladı” diyenlerle, “Trabzon bir Rum şehridir, yeniden pontusu kuracağız” diyenlerle omuz omuza horon tepmesinin sebebi nedir?

Başkan Yardımcısı “Türk Devleti Ege’de saldırgan politika üretiyor” diyor; Kılıçdaroğlu’nun deyimiyle partinin kalbi olan “Canan” milletimizi soykırım yapmakla suçluyor; kendi seçmenine bile “tırıs gelir, vırıs gider” diyen İmamoğlu Trabzonspor’un kapısından kovduğu Pontusçuya kucağını açıyor. Siz bu milleti çıldırtmak mı istiyorsunuz?

CHP’li yöneticiler başarısızlıklarını bu nefret söylemiyle örtebileceklerini sanıyorlarsa, yanılıyorlar. İstanbul’u giderek yaşanmaz hale getirdikleri yetmiyormuş gibi, her gün bir başka CHP’li belediyede yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yapılıyor. 13 yıldır CHP’nin yönettiği Maltepe Belediyesi’nde 18, 33 yıldır kesintisiz bir şekilde CHP’nin yönettiği Kadıköy’de aynı suçtan 54’ü memur 194 kişi gözaltında.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan Kılıçdaroğlu bunca çürümüşlükten hesap soracağına, etrafındaki kişilerin artık sokağa taşan Türk nefretini dizginleyeceğine, “Canan’ı için” İstanbul’da miting yapmaya hazırlanıyor. Pes artık..