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Pes artık! Kurban iskeletiyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Ankara’da Kurban ibadetini yerine getirmek için kestiği büyükbaş hayvanın kemiklerini birleştiren vatandaş, hayvanın iskeletiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 19:31
Pes artık! Kurban iskeletiyle hatıra fotoğrafı çektirdi

Ankara'nın Polatılı ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan İlkay Algen, Kurban ibadeti için kestiği büyükbaş hayvanın etlerini ayırdıktan sonra kemikleri birleştirerek, iskeleti yeniden kurdu. Hayvanın kemiklerine bir maket görünümü veren Algen, daha sonra iskeletin yanına geçip hatıra fotoğrafı çekindi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf tıklanma rekoru kırarken, bu görüntü bazı vatandaşların tepkisini çekti. Hayvanın bütün etleri temizledikten sonra böyle bir şey yaptığını belirten İlkay Algen, fotoğraf çekildikten sonra kemikleri gömdüğünü belirtti.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 19:31
  1. Ankara
  2. Kurban bayramı
  3. Kurban iskeletiyle hatıra fotoğrafı
  4. kurban iskeleti

YORUM YAZ

  • fahrettinfahrettin59 dk önce
    tiksindirici..aksama cigköfte yapacaktim, böyle iskelet resmini görünce etten tiksindim.
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