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Gündem Pes artık! Kemal Sunal'ı anan Fahrettin Koca'ya saldırdılar
Gündem

Pes artık! Kemal Sunal'ı anan Fahrettin Koca'ya saldırdılar

AK Parti karşıtı bazı sosyal medya kullanıcıları, Kemal Sunal'ın vefatının 21. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 22:01:00 - 2021-07-03 22:07:52
Pes artık! Kemal Sunal'ı anan Fahrettin Koca'ya saldırdılar

yeniakit.com.tr

Kemal Sunal’ın vefatının 21. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, hükümet karşıtı bazı sosyal medya kullanıcıları saldırdı.

Bakan Koca, Kemal Sunal'ı andı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 56 yaşındayken hayatını kaybeden Kemal Sunal’ın vefatının 21.yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Koca paylaşımında, “Keşke bugünlerde aramızda olsaydın. 21 yıl önce bugün, 56 yaşında vefat eden Kemal Sunal’ı rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hükümet karşıtı bazı kullanıcılar saldırdı

AK Parti hükümeti karşıtı bazı sosyal medya kullancıları ise Kemal Sunal’ı anan Fahrettin Koca’ya saldırdı.

Hükümet yetkilileri tarafından bir oyuncunun dahi anılmasına tahammül edemeyen bazı kullanıcılar, çirkin ifadelerde bulundu.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

 

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