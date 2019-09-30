Pes artık! Engelli kızını işe alacağız deyip bunu yaptılar

Sabiha ve Süleyman Çiloğlu çiftinin, ayrı yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli kızları Yasemin Çiloğlu, 16 Nisan 2017 tarihinde ailesini telefonla arayıp, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde engelli kadrosundan işe alınacağını söyledi. Çiloğlu, işe girebilmesi için annesi Sabiha Çiloğlu'nun da kimlik bilgilerine ihtiyaç olduğunu belirterek, eve gelecek 2 kişiye nüfus cüzdanını vermesini istedi. Yürüme engelli, meme kanseri hastası Sabiha Çiloğlu, kızının işe girecek olmasının sevinci ile Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerine gelen 2 kişiye telefonda kızının belirttiği gibi nüfus cüzdanını verdi. 45 dakika sonra 2 kişi nüfus cüzdanını geri getirdi. Ancak, aradan 1 yıl geçmesine rağmen kızı işe alınmayan Sabiha Çiloğlu, bir yıl sonra bir bankadan gelen borç kağıdı ile şok oldu. Bankaya gittiğinde Çiloğlu, kendi fotoğrafının yerine başka birine ait fotoğraf yapıştırılarak düzenlenen sahte evraklarla 20 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Bunun üzerine savcılığa giden Sabiha Çiloğlu, suç duyurusunda bulundu.