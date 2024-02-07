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Yaşam 'Pes artık' dedirtti! Böyle motosiklet mi kullanılır?
Yaşam

'Pes artık' dedirtti! Böyle motosiklet mi kullanılır?

Yeniakit Publisher
2024-02-07 22:59:00 -

Bursa'da bir kişi yatarak motosiklet kullanarak hem kendi hem de yoldakilerin canını tehlikeye attı.

Bursa’da bir kişi, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Kendi canını hiçe sayan motosiklet sürücüsü, motosikletin üzerine yatarak kilometrelerce ilerledi. Kendi canını hiçe sayan sürücüyü gören bir vatandaş, korku dolu anları saniye saniye kaydetti.

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