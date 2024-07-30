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Yaşam 'Pes artık' dedirten olay! Ormanı böyle yaktılar
Yaşam

'Pes artık' dedirten olay! Ormanı böyle yaktılar

Yeniakit Publisher
2024-07-30 19:06:00 -
'Pes artık' dedirten olay! Ormanı böyle yaktılar

Kahramanmaraş'ta piknikçilerin torpil şakası pahalıya patladı.

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında, arkadaşlarına şaka yapmak isterken attığı torpilin tutuşup ormanın yanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

Yangın, iki gün önce Onikişubat ilçesi Fırnız mevkiindeki ormanlık alanda çıkmış, ihbar üzerine 200 personel, 60 araç, 6 helikopter ve 2 uçakla müdahale edilerek 18 saat sonra orman yangını kontrol altına alınmıştı. Çıkan orman yangınında 80 hektarlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri orman yangının çıkış sebebini inceledi. Yapılan araştırma sonucu piknik için bölgeye gelen M.S.'nin arkadaşları ile piknik yaparken birbirleriyle şakalaştıkları, bu sırada M.S.'nin attığı torpilin patlaması sonucu kuru otların tutuşmasıyla yangının çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden M.S. tutuklandı.

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