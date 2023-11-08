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Dünya 'Pes artık' dedirten olay! 4 çocuk öğretmenlerini silahla tehdit etti
Dünya

'Pes artık' dedirten olay! 4 çocuk öğretmenlerini silahla tehdit etti

Yeniakit Publisher
2023-11-08 23:59:00 - 2023-11-09 00:29:12
'Pes artık' dedirten olay! 4 çocuk öğretmenlerini silahla tehdit etti

Almanya’nın Hamburg kentinde bir okulda öğretmeni silahla tehdit ettiği şüphesiyle yaşları 12 ile 14 arasında değişen 4 çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Almanya’nın Hamburg kentindeki Stadtteilschule Blankenese Okulu’nda sınıfa girerek bir öğretmeni silahla tehdit edilmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında yaşları 12 ile 14 arasında değişen 4 çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

Stadtteilschule Blankenese Okulu’nun yanı sıra ikinci bir okulda da benzer olayın yaşandığını aktaran polis, gözaltına alınan çocukların üzerlerinden 2 adet oyuncak silah çıktığını belirterek, 12 ve 13 yaşındaki iki çocuğun Stadtteilschule Blankenese Okulu’ndaki olayla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Ekipler sevk edilmişti

Silahlı tehdit ihbarının ardından bin 50 öğrencinin bulunan Stadtteilschule Blankenese Okulu tahliye edilmiş, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti. Polis, okula çıkan yolları trafiğe kapatmıştı.

Güvenlik tedbiri olarak Reichsprasident-Ebert kışlasına nakledilen öğrenciler, daha sonra ailelerine teslim edilmişti.

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