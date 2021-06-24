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Teknoloji PES 2022 demosu çıktı!
Teknoloji

PES 2022 demosu çıktı!

Merakla beklenen PES 2022 Demo sürümü ortaya çıktı. Futbol severleri sevindiren demo sürüm, oyuna bir ön bakış sunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:42:00 -
PES 2022 demosu çıktı!

Konami, PES 2022'ye şimdiden bakış sağlayan sürpriz bir performans testi demosu yayınladı.  'Yeni Futbol Oyunu Çevrimiçi Performans Testi'ni şimdi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S'e indirebilirsiniz. PlayStation Plus veya Xbox Live Gold'a ihtiyacınız yok.

Oyunda PS4 ile PS5, Xbox One ile de Series X/S arasında çapraz platform desteği mevcut. Yayınlanan demo 8 Temmuz'a kadar erişilebilir olacak. Demo oyun hakkında çok fazla bilgi vermiyor. Konami oyunla ilgili "Oyun mekanikleri, animasyonlar ve grafiklerin tamamı geliştirme aşamasında ve resmi lansmandan önce geliştirilecek. " açıklamasında bulundu.

Demo sürüm, yalnızca Manchester United, Bayern Münih, Juventus ve Barcelona ile çevrimiçi 1v1 oyunlara izin veriyor. Mevcut yapıda bazı eksiklikler mevcut, çünkü demo sürüm sadece nihai oyunun bir ön gösterimi diyebiliriz.  21 Temmuz'da gelecek oyunda daha fazlasını göreceğiz.

İşin ilginç tarafı Konami söz konusu demoyu kamuya açıklamayıp sessiz sedasız halka sundu. Bununla birlikte, Yeni Futbol Oyunu demosunu oynayanlar ve oyunla ilgili bir anket dolduranlar, PES 2021 Sezon Güncellemesi'nin MyClub modunda kullanılmak üzere 25.000 GP (PES'in sanal para birimi) kazanacaklar. Geçen yıl biraz ara verdikten sonra, PES bu yıl yeni nesil bir oyun olarak geri dönecek. Demo sürümü buradan izleyebilirsiniz.

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