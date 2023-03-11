Pervin Buldan yıllar önce duyurmuştu... İşte HDPKK'nın kirli planı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yıllar önce sarf ettiği "Kürtler, Suriye'de elde ettiği statüyü çok yakın bir gelecekte Türkiye'de de elde edecektir" sözleri yeniden büyük tepki topladı.

Buldan, konuşmasında Türkiye'de iktidara geldiklerinde teröristlerin siyasete girmesine izin vereceklerini de açıklamıştı.

Terörist elebaşları için siyaset planı

İşte terörist ele başlarına 'Sayın' diyerek hitap eden Buldan'ın o skandal sözleri:

"Kandil'deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız Türkiye'ye gelmelidir, Türkiye'de siyaset yapmalıdır. Sayın Karayılan, Sayın Bayık, Sayın Ronahi Serhat bu insanlar dağlarda, Hakkarili gençler dağlarda. Silahların susması ve bundan sonra fikirlerin konuşması bu anlama gelmektedir."

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