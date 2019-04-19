Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde büyükşehirlerin birçoğunda aday çıkarmayarak CHP’yi destekleyen terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP, seçimlerin sonuçlanmasının ardından CHP’den desteklerinin karşılığını beklemeye başladı.

“Seçimin kazananı ve kaybettireni HDP olmuştur” diyen HDP’nin Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP’ye aba altından sopa gösterdi. Bu açıklamaya CHP’den cevap gecikmedi.



YSK, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar verdi. Mazbatalar, yarışı ikinci sırada bitiren adaylara verildi. Çoğunluğu PKK’dan ihraç edilen isimlere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu can suyu oldu. Kılıçdaroğlu mazbata istedi Kılıçdaroğlu ‘’Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır’’ dedi.

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