Pervin Buldan TBMM kürsüsünde Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef aldı!

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Grup toplantısında konuştu.

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef alan Buldan, İstiklal'deki hain saldırının intikamını hazmedemeğini, iktidarı savaş politikası gütmekle suçlayarak ifade etti.

PKK sevici Buldan, İstiklal saldırısının faili PKK terör örgütünün adını bile anmayarak, Cumhur İttifakı'na yüklendi.

Teröristlerin öldürülmesine de karşı çıkan HDP'li Buldan şu ifadeleri kullandı:

Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim’de yaşanan karanlık patlama kesinlikle bir tesadüf değildir. Ortada elbette aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açıklığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sarılan iktidara çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu oyunlar tutmayacaktır. AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzey ve Doğu Suriye’deki demokratik yönetim modeli, Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike, AKP-MHP’nin dayattığı savaş politikalarıdır.