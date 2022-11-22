  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her yere yerleşmişler, temizle temizle bitmiyor! Şimdi de oradan çıktılar! 80 milyon gitmiş

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den ‘zamcı’ marketler açıklaması FETÖ ile ilişkileri araştırılsın

Araplar o ürün için Türkiye'ye geliyor! Dev yatırım yapacaklar

Kiracılar dikkat! Bunlar altın değerinde

Pakistan’a Türk uçaksavarı! İmzalar atıldı, dost ülkeye gönderilecek: CANiK M2 QCB ihracatı

Zelenski savaşın 271. gününde duyurdu! Durum ağır

Doları olanlar dikkat! 6 dev banka ve kurum dolar tahminini duyurdu: Tüm piyasa ters düz olabilir

Türkiye listeyi alt üst etti! İşte Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri...

Akılalmaz yöntem! PKK'nın cezaevi talimatnamesi kılpayı yakalandı

Birçok kişi böylesini ilk kez görüyor! Herkese bedava verildi
Siyaset Pervin Buldan TBMM kürsüsünde Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef aldı!
Siyaset

Pervin Buldan TBMM kürsüsünde Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef aldı!

Partisinin Grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Pençe-Kılıç Hava Harekatı üzerinden iktidarı hedef aldı. PKK sevici Buldan, teröristlerin öldürülmesinden rahatsız olarak, "İktidarlarının bekası için yaşamı hiçe sayan AKP-MHP savaş zihniyetini herkes görmelidir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 16:31:00 -
Pervin Buldan TBMM kürsüsünde Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef aldı!

 Yeniakit.com.tr 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin Grup toplantısında konuştu.

Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı hedef alan Buldan, İstiklal'deki hain saldırının intikamını hazmedemeğini, iktidarı savaş politikası gütmekle suçlayarak ifade etti.

PKK sevici Buldan, İstiklal saldırısının faili PKK terör örgütünün adını bile anmayarak, Cumhur İttifakı'na yüklendi.

Teröristlerin öldürülmesine de karşı çıkan HDP'li Buldan şu ifadeleri kullandı:

Kuzey ve Doğu Suriye sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak gerçekleştirilen hava operasyonu ve saldırıların hemen öncesinde Taksim’de yaşanan karanlık patlama kesinlikle bir tesadüf değildir. Ortada elbette aydınlatılması gereken yığınla soru işareti vardır. Bu karanlığı açıklığa kavuşturmak yerine savaş siyasetine sarılan iktidara çok net bir şekilde söylemek isterim ki bu oyunlar tutmayacaktır. AKP-MHP iktidarının iddia ettiği gibi Kuzey ve Doğu Suriye’deki demokratik yönetim modeli, Türkiye için bir tehdit değildir. Halkların ortak geleceği açısından asıl tehlike, AKP-MHP’nin dayattığı savaş politikalarıdır.

PKK'lı teröristleri rahmetle anan HDP'den hadsiz açıklama!
PKK'lı teröristleri rahmetle anan HDP'den hadsiz açıklama!

Siyaset

PKK'lı teröristleri rahmetle anan HDP'den hadsiz açıklama!

CHP'li emekli Amiral'den Demirtaş ve HDP güzellemesi
CHP'li emekli Amiral'den Demirtaş ve HDP güzellemesi

Gündem

CHP'li emekli Amiral'den Demirtaş ve HDP güzellemesi

PKK sevici HDP'den haddi aşan Karkamış açıklaması!
PKK sevici HDP'den haddi aşan Karkamış açıklaması!

Siyaset

PKK sevici HDP'den haddi aşan Karkamış açıklaması!

HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım! PKK'ya böyle kalkan oldu
HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım! PKK'ya böyle kalkan oldu

Siyaset

HDP'li Sezai Temelli'den skandal paylaşım! PKK'ya böyle kalkan oldu

PKK seviciler Diyarbakır'da buluştu! Hava harekatı provokasyonun da HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı!
PKK seviciler Diyarbakır'da buluştu! Hava harekatı provokasyonun da HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı!

Gündem

PKK seviciler Diyarbakır'da buluştu! Hava harekatı provokasyonun da HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı!

Bahçeli'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?
Bahçeli'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

Siyaset

Bahçeli'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor?

AK Partili İsmail Güneş: Teröristleri vurdukça ses HDP ve ABD’den geliyor
AK Partili İsmail Güneş: Teröristleri vurdukça ses HDP ve ABD’den geliyor

Siyaset

AK Partili İsmail Güneş: Teröristleri vurdukça ses HDP ve ABD’den geliyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23