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Siyaset Pervin Buldan Kandil'in talimatını duyurdu! Teröristlerin serbest bırakılması için Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı
Siyaset

Pervin Buldan Kandil'in talimatını duyurdu! Teröristlerin serbest bırakılması için Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-05-27 18:42:00 -
Pervin Buldan Kandil'in talimatını duyurdu! Teröristlerin serbest bırakılması için Kılıçdaroğlu'na 'oy verin' çağrısı

Kandil'den talimat alan HDP'li Pervin Buldan, cezaevinde tutuklu bulunan teröristlerin serbest bırakılması için Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ittifakı yaptığı ve söz verdiği HDP, terör suçundan tutukluların serbest kalması için son şans olarak 28 Mayıs'ı gösteriyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakılacağını söylediği Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak gibi terör suçluları için HDP oy istemeye devam ediyor.

"Kaderimizin belirleneceği bir tercih olacaktır"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, merkez Bağlar ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Buldan, ilçedeki bir yasevinde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, "Yapacağımız tercih hepimiz açısından bir kez daha kaderimizin belirleneceği bir tercih olacaktır." diye konuştu.

"Tutukluların serbest kalmasını istiyoruz"

Yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda iki isimden birinin tercih edileceğini anlatan Buldan, şunları kaydetti:
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Barış ve savaş politikaları arasında önemli bir tercih yapmak zorundayız. Diyarbakır halkı kendi sorunlarının çözümünü istiyor. Kürt halkı, Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini istiyor. Kürt halkı cezaevinde haksız yere tutuklu olan arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor.

Hiçbirinin işlemiş olduğu bir suç olmamasına rağmen yıllardır cezaevinde haksız ve hukuksuz şekilde yatmalarına razı olmuyor, belediyelerine kayyum atanmasına razı olmuyor, rıza göstermiyor. Bunun mesajını vermek için yarın Diyarbakır'da ve bütün bölgede elbette Türkiye'nin her yerinde bu mesajla, bu anlayışla sandığa giderek oylarımızı kullanıp bu ülkeyi yönetenlere önemli bir mesaj vermek bizlerin elindedir.

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