0553 313 94 23

Pervin Buldan ağzındaki baklayı çıkardı! HDP'den 23 Haziran itirafı

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 23 Haziran İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul'u vermeyeceğiz. Seçim İmamoğlu-Yıldırım çekişmesinin çok ötesinde." dedi.

16 Haziran 2019 Pazar 19:51
Pervin Buldan ağzındaki baklayı çıkardı! HDP'den 23 Haziran itirafı

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimiyle ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İstanbul'u vermeyeceğiz. Seçim İmamoğlu-Yıldırım çekişmesinin çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

HDP'nin, 31 Mart'ta olduğu gibi 23 Haziran'da da CHP ile ittifak yapacağı gün yüzüne çıkmaya başladı.

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenme kararının "hak gasbı" olduğunu iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Biliyoruz ki 31 Mart'ta, Türkiye halkları İstanbul Belediyesini kazandı" dedi.

Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hukuksuzluk yaşandığını, buna 23 Haziran'da cevap vermek için bir "demokrasi ittifakı" oluşturduklarını iddia etti.

Ağzındaki baklayı çıkardı

Ağzındaki baklayı çıkaran Buldan "İstanbul bizimdir. İstanbul'u hiç kimseye teslim etmeyeceğiz, vermeyeceğiz. İstanbul Kürtlerindir, İstanbul kadınlarındır, İstanbul Türkiye halklarınındır ama AKP'nin olmayacak. Bu belediyeyi AKP'ye vermeyeceğiz. İstanbul seçimleri artık Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında yaşanan çekişmenin çok çok ötesindedir. AK Parti'ye kaybettirmek üzere İstanbul'da demokrasi güçlerinin adayı kimse, oyunu onlara verecektir" diyerek CHP ile yaptıkları ittifakı açıkça dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:51
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. HDP
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • ChnChn35 dk önce
    İnşallah bu millet hevesinizi kursağınızda bırakacak ve sizin gibi vatan hainlerine fırsat vermeyecektir...
  • DenizDeniz43 dk önce
    Yazıklar olsun...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton zemine çakıldı
  1. 2 yaşındaki çocuk 3’üncü kattan beton..
  2. Ali Koç'tan çok sert açıklama: Oynanan..
  3. İBB'den Ekrem İmamoğlu'na şok! Bir..
  4. Hurdacılar ormanı yaktı
  5. Bodrum’da pistten çıkan özel uçak..
  6. "Oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz"
  7. Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve..
  8. Binali Yıldırım’a sosyal medyadan..
  9. Sudan'ın devrik lideri Beşir darbeden..
  10. Golan'da "Ramat Trump" adı verilen..
  11. Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası
  12. Ekrem İmamoğlu canlı yayın için giriş..
  13. Mustafa Kaplan MKE Ankaragücü’nden..
  14. Milli kick boksçulardan İtalya'da 6..
  15. Süper Lig ekibinde teknik direktör..
  16. Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe..
  17. A Milli Erkek Voleybol Takımı..
  18. GÜNCELLEME - Hong Kong'da gösteriler..
  19. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç: (1)
  20. Şehit babası ‘Babalar Günü’nde son..
  21. Şehitleri anmak için yapılan Atatürk..
  22. Polisten öğrencilere Çanakkale gezisi
  23. Dağlık arazide düşen öğretmen,..
  24. SASKİ’den yoğun yağışa anında müdahale
  25. Kıbrıs'ta başlayan ani yağış araçları..
  26. YKS soru kitapçıkları ve cevap..
  27. MKE Ankaragücü’nde teknik direktör..
  28. Ali Koç: “Fatih Terim, tazminatı hak..
  29. Tunceli'de otomobil çaya düştü: 5 yaralı
  30. Sararan, eskiyen yastıklar nasıl..
Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

Günün Karikatürü

16 Haziran 2019
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı