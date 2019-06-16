Pervin Buldan ağzındaki baklayı çıkardı! HDP'den 23 Haziran itirafı

23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimiyle ilgili konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "İstanbul'u vermeyeceğiz. Seçim İmamoğlu-Yıldırım çekişmesinin çok ötesinde." ifadelerini kullandı.

HDP'nin, 31 Mart'ta olduğu gibi 23 Haziran'da da CHP ile ittifak yapacağı gün yüzüne çıkmaya başladı.

YSK'nın İstanbul seçimlerini yenilenme kararının "hak gasbı" olduğunu iddia eden HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Biliyoruz ki 31 Mart'ta, Türkiye halkları İstanbul Belediyesini kazandı" dedi.

Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde hukuksuzluk yaşandığını, buna 23 Haziran'da cevap vermek için bir "demokrasi ittifakı" oluşturduklarını iddia etti.

Ağzındaki baklayı çıkardı

Ağzındaki baklayı çıkaran Buldan "İstanbul bizimdir. İstanbul'u hiç kimseye teslim etmeyeceğiz, vermeyeceğiz. İstanbul Kürtlerindir, İstanbul kadınlarındır, İstanbul Türkiye halklarınındır ama AKP'nin olmayacak. Bu belediyeyi AKP'ye vermeyeceğiz. İstanbul seçimleri artık Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında yaşanan çekişmenin çok çok ötesindedir. AK Parti'ye kaybettirmek üzere İstanbul'da demokrasi güçlerinin adayı kimse, oyunu onlara verecektir" diyerek CHP ile yaptıkları ittifakı açıkça dile getirdi.