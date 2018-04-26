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Peruk atan taraftar konuştu!

Olaylı Fenerbahçe- Beşiktaş maçında Şenol Güneş’e peruk atan Cengiz Deveci, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

26 Nisan 2018 Perşembe 15:18
Peruk atan taraftar konuştu!

Cengiz Deveci, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, “Elazığ’dan maç için geldim. Ortalık karışınca elimdeki peruğu attım. Tabi ki bunun için pişmanım. Ama o anki durumdan dolayı attım. Pişmanım yani. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Savcı bey, niye attığımı ve bir örgüte üye olup olmadığımı sordu. Tabi ki biz de bir örgüte üye değiliz. Tek başıma geldim zaten. Kendi Pasolig kartım ile biletimi aldım. Peruk attığım görüntüleri gördüğümde gerçekten hoşuma gitmedi. O an kendimizi maçta kaybettik. Sonradan izlediğimde, ‘ben bu muyum?’ dediğim de oldu. Nasıl böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Kimseye böyle bir şey yapmalarını tavsiye etmiyorum. Herkes gelsin güzelce maçını seyretsin. Cezamız şu an belli değil. 1 sene maçlara girmeme cezamız olur büyük ihtimal” dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 15:18
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