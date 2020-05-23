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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 kişi öldü

Ülkede olağanüstü hal 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 00:28:48 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 96 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 3 bin 244'e çıktı, vaka sayısı ise 2 bin 929 artarak 111 bin 698'e ulaştı.

Salgından iyileşenlerin sayısı da 44 bin 848'e yükseldi.

Peru'da 16 Mart'tan bu yana devam eden olağanüstü hal uygulaması ölü ve vaka sayılarındaki artış nedeniyle Devlet Başkanı Martin Vizcarra tarafından 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Ülkede 16 Mart'ta ilan edilen karantina, en son bazı hafifletmeler yapılarak 24 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.


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