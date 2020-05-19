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Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-19 00:18:16 -
Peru'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 141 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Peru'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 789'a çıktı, vaka sayısı 2 bin 660 artarak 94 bin 933'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 621 oldu.

Peru'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 20 Mart'ta görülmüştü.

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