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Dünya Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 19:34:00 -
Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin Huanuco kentinden başkent Lima'ya giden yolcu otobüsü, otoyolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre derinliğinde bir vadiye yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 yolcunun da yaralandığını kaydetti.

Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazadan yaralı kurtulanlar, şoförün uyuyakaldığını öne sürdü.

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