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Dünya Peru'da otobüs kazası: 29 ölü, 22 yaralı
Dünya

Peru'da otobüs kazası: 29 ölü, 22 yaralı

Peru'nun başkenti Lima'ya 60 kilometre uzaklıkta ve And Dağları bölgesinde yer alan Sierra Central bölgesini birbirine bağlayan otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü uçuruma düştü. Kazada 29 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:44:00 -
Peru'da otobüs kazası: 29 ölü, 22 yaralı

Otobüsün yolda bir kayaya çarpması sonucu Rimac Nehri'nin bulunduğu 200 metrelik uçuruma düştüğü belirtiliyor.

Peru İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği belirtildi. 

 

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