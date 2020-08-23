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Aktüel Peru'da gece kulübüne düzenlenen polis baskınında çıkan izdihamda 13 kişi öldü
Aktüel

Peru'da gece kulübüne düzenlenen polis baskınında çıkan izdihamda 13 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-23 16:17:36 -
Peru'da gece kulübüne düzenlenen polis baskınında çıkan izdihamda 13 kişi öldü

ANKARA (AA) - Peru'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını ihlal eden gece klübüne yapılan polis baskınında izdiham çıktı, olayda 13 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdürü Orlando Velasco Mujica, 120 kişinin katıldığı partinin düzenlendiği gece kulübüne yapılan baskında, kaçmaya çalışanlardan 13'ünün hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Gece kulübünün sahiplerini ve olaydan sorumlu kişileri belirlemek için soruşturma başlatıldığı, 23 kişinin de tutuklandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ''Polis binayı temizlemek için herhangi bir silah veya göz yaşartıcı gaz kullanmadı, insanlar polisten kaçmaya çalışırken 2. kattaki mekandan uzaklaşmaya başlayınca merdivenlerde ezildi.’’ ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19'un yayılmasını önlemede sıkı tedbirler alan Peru, Johns Hopkins Üniversitesi'nden alınan rakamlara göre, şu anda 576 binden fazla vaka ile Latin Amerika'da virüsten en kötü etkilenen ülkelerden biri durumunda.

Ülkede şu ana kadar 27 binden fazla kişinin virüsten öldüğü bildirildi.

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