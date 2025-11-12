Peru’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 ölü, 13 yaralı

Peru'nun Arequipa kentinde, Chala'dan Arequipa'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü, inanılmaz bir trafik faciasına karıştı.

Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü seyir halindeyken bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden otobüs, 200 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağı, Ocona Nehri kıyısına yuvarlandı.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi.

BİLANÇO AĞIR: 37 ÖLÜ

Feci olayda ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, otobüs şoförünün dikkatsizliği ve aşırı hız yapma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.