  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

Ekrem ikiz villalara nasıl kondu? Çevrilen numaralar tek tek iddianamede

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

İletişim Başkanı açıkladı: “Şehitlerimiz A-400M uçağımızla ülkemize getirilecek”

Fatih Tezcan'dan flaş iddia: İBB İddianamesine karşılık uçağımızı İngiltere ve İsrail vurdu

Yahudi Prof tek tek sıraladı, Siyonistler panikledi: İsrail'in Türkiye korkusu depreşti!

Saraybosna’da “insan avı” skandalı: Zengin yabancılar sivilleri katletmiş

Macron’dan sosyal medyada “15 yaş” sınırına yeşil ışık. Avrupa yasak konusunda kararlı

İmamoğlu, suç gelirlerini yakınları ve paravan şahıslar üzerinden böyle transfer etmiş
Dünya Peru’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 ölü, 13 yaralı
Dünya

Peru’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 ölü, 13 yaralı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Peru’da feci kaza: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 37 ölü, 13 yaralı

Peru’da kamyonetle çarpışan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Peru'nun Arequipa kentinde, Chala'dan Arequipa'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsü, inanılmaz bir trafik faciasına karıştı.

Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü seyir halindeyken bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolü kaybeden otobüs, 200 metre yüksekliğindeki şarampolden aşağı, Ocona Nehri kıyısına yuvarlandı.

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ve kurtarma ekibi sevk edildi.

BİLANÇO AĞIR: 37 ÖLÜ

Feci olayda ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmezken, otobüs şoförünün dikkatsizliği ve aşırı hız yapma ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı
Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Yerel

Hatay'da korkunç kaza! Kaçak göçmen taşıyan otomobil Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı

Bursa’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı
Bursa’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Yerel

Bursa’da zincirleme kaza: 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu
Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu

Gündem

Amasya’ya şehit ateşi düştü! C-130 kazasında kahraman askerimiz Hamdi Armağan Kaplan şehit oldu

Gürcistan'da düşmüştü! İşte TSK'ya ait kargo uçağının parçalarından yeni görüntüler
Gürcistan'da düşmüştü! İşte TSK'ya ait kargo uçağının parçalarından yeni görüntüler

Gündem

Gürcistan'da düşmüştü! İşte TSK'ya ait kargo uçağının parçalarından yeni görüntüler

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
Enkaz bölgesinden yeni açıklama!
Gündem

Enkaz bölgesinden yeni açıklama!

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, düşen askeri kargo uçağına ilişkin son durumu paylaştı. Duran, arama kurtarma ekiplerinin enkaza ulaştığ..
Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar
Avrupa

Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya 16 yıl Başbakanlık yapan Angela Merkel’in yeniden yönetime gelmesini istiyor... Ülkede yapılan yeni bir ankete göre her dört Alman’d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23