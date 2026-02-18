Peru’da Chifagate: Devlet Başkanı Jose Jeri görevden alındı

Peru Kongresi devlet başkanı Jose Jeri'yi görevden aldı. Kongre, Çinli bir iş insanıyla gizli görüşmeler yaptığının ortaya çıkmasıyla patlak veren "Chifagate" skandalı nedeniyle Devlet Başkanı Jose Jeri'ya soruşturma açmıştı. Görevde henüz dördüncü ayında bulunan Jeri için kongrede oylama yapıldı.

75 kabul ve 24 red oyu ile Peru kongresi devlet başkanını görevden aldı. Bu kararla birlikte Peru son sekiz yıl içindeki sekizinci devlet başkanını seçmek durumunda kalacak. Gece geç saatlerde bir restoranda iş insanı Zhihua Yang ile kapüşonlu kıyafetle gizlice buluştuğu görüntülenen Jeri, ülkede üst üste görevden el çektirilen üçüncü lider oluyor.

Mevcut Kongre Başkanı Fernando Rospigliosi'nin görevi devralmayı reddetmesi üzerine, Çarşamba günü seçilecek yeni meclis başkanı otomatik olarak geçici devlet başkanı koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Ülkenin 12 Nisan'da genel seçimlere gitmesi bekleniyor.

Siyasi istikrarsızlığa rağmen Peru’nun madencilik ağırlıklı ekonomisi, 2025’te yüzde 3,4 büyüme ve yüzde 1,7 enflasyonla direnç sergilemeye devam ediyor. Ancak suç ve yolsuzluk gibi sorunların çözülememesi, hem Kongre'ye hem de yönetimlere yönelik kamuoyu güvensizliğini derinleştiriyor.