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Dünya Peru'da bir cezaevinin altında 200 metrelik tünel bulundu
Dünya

Peru'da bir cezaevinin altında 200 metrelik tünel bulundu

Peru'da bir evi hapishaneye bağlayan yaklaşık 200 metrelik bir tünel keşfedildi. Polis tünelin, uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı mahkumların kaçışını kolaylaştırmak için kazıldığını tahmin ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:24:00 -
Peru'da bir cezaevinin altında 200 metrelik tünel bulundu

Peru Ulusal Polisi, San Juan de Lurigancho bölgesindeki Miguel Castro-Castro Hapishanesini bir eve bağlayan yaklaşık 200 metrelik bir tünelin bulunduğunu bildirdi. Polisin olayla ilgili açıklamasında, kazıların sabahın erken saatlerinde 4 ila 6 kişilik gruplar halinde gerçekleştirildiği belirtildi. Hapishanenin tünel ile bağlandığı evin yaklaşık 1 buçuk yıl önce bir Kolombiya vatandaşı tarafından kiralandığı belirlendi. İlk incelemelere göre, tünelin kaçışın gerçekleşeceği yerden cezaevi içindeki restoran alanına doğru kazıldığı açıklandı.

200 metre uzunluğunda, 6-8 metre derinliğinde tünel

General César Cervantes, tünelin uyuşturucu kaçakçılığı ile bağlantılı bazı mahkumların kaçmasını kolaylaştırmak için inşa edildiğini söyledi. Cervantes yaptığı açıklamada, "Tünelin esas olarak yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla bağlantılı mahkumların, özellikle de yabancı uyrukluların olası kaçışları için inşa edildiğini düşünüyoruz" dedi. Cervantes, yaklaşık 180-200 metre uzunluğundaki tüm tüneli dolaştığını söyledi. "Tünelin izlediği rotayı doğrulamak için bir ekskavatör kullanmak zorunda kaldık."

General Jorge Cayas da tünelin 6 ila 8 metre derinliğinde olduğunu ve yetkililerin istihbarat biriminin rehberliğinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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