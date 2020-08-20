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Aktüel Peru ve Kolombiya Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Peru ve Kolombiya Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:31:49 -
Peru ve Kolombiya Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 26 bin 834'e, Kolombiya'da 15 bin 979'a yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 176 kişi yaşamını yitirdi.

Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 26 bin 834'e çıktı.

Vaka sayısı 9 bin 99 artışla 558 bin 420'ye, iyileşenlerin sayısı da 377 bin 453'e ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığı Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 360 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 979'a yükseldi.

Vaka sayısının 13 bin 56 artarak 502 bin 178'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 13 bin 975 artışla 326 bin 298 oldu.

Böylece Kolombiya'da "salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" kayda geçti.


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