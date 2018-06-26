Peru ve Avustalya Dünya Kupası'na veda etti

2018 FIFA Dünya Kupası C grubu 3. maçında Peru, Avustalya'yı 2-0 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Peru, 18. dakikada Andre Carrillo'nun golü ile 1-0 öne geçti. Maçın başlangıcına göre nispeten sakin devam eden mücadelenin 50. dakikasında Paolo Guerrero takımının ikinci golü kaydetti.

Mücadele Peru'nun 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Peru, Dünya Kupası'nda ilk puanını alırken, Avustralya 1 puanda kaldı ve iki ekip de gruptan çıkamadı.