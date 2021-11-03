  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Peru İçişleri Bakanı, iddialar üzerine istifa etti
Dünya

Peru İçişleri Bakanı, iddialar üzerine istifa etti

Peru İçişleri Bakanı Luis Barranzuela, evinde Cadılar Bayramı partisi vererek yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği yönündeki haberlerin ardından istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 20:57:00 -
Peru İçişleri Bakanı, iddialar üzerine istifa etti

Peru İçişleri Bakanı Luis Barranzuela, evinde Cadılar Bayramı partisi vererek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği yönündeki haberlerin ardından istifa etti.

Digital Journal sitesinin haberine göre, Barranzuela, evinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek Cadılar Bayramı partisi düzenlediğine dair haberlerin ardından yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Söz konusu haber kamuoyunun farklı kesimlerinden tepkiyle karşılanırken Barranzuela, toplantının iş amaçlı olduğunu ve "yanlış suçlamaların" kurbanı olduğunu söyledi.

Peru Devlet Başkanı Pedro Castillo, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Bakan Luis Barranzuela'nın istifasını kabul ettiğini ve birkaç saat içerisinde yerine gelecek kişinin yemin ederek görevine başlayacağını bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak
Dünya

New York Times duyurdu! Bill Gates Türkiye'de kuracak

New York Post sitesinde yer alan habere göre, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Türkiye'de arazi baktığı ve bir çiftlik kurmayı planladığı..
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu veda etti
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu veda etti

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Ceren Benderlioğlu'ndan veda paylaşımı geldi.
Bugün altın alacaklar aman dikkat! Yeni uyarı olay: Operasyon yapacaklar
Ekonomi

Bugün altın alacaklar aman dikkat! Yeni uyarı olay: Operasyon yapacaklar

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altına yatırım yapacaklar için kritik bir uyarı geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay