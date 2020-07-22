  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Peru, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-22 02:38:47 -
Peru, Ekvador ve Guatemala'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 13 bin 579'a, Ekvador'da 5 bin 366'ya, Guatemala'da 1531'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 195 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 13 bin 579'a çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 406 artışla 362 bin 87'ye ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 248 bin 746 oldu.

Ekvador'da ise son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 48 artarak 5 bin 366'ya, vaka sayısı ise 1597 artarak 76 bin 217'ye yükseldi.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin sayısı 1531'e, vaka sayısı 1190 artarak 40 bin 229'a ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı