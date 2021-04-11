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Dünya Peru devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor
Dünya

Peru devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor

Güney Amerika ülkesi Peru, devlet başkanını belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 05:41:00 -
Peru devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor

Peru'da 18 adayın yarışacağı ve ilk turunda 25 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı seçimde, devlet başkanının yanı sıra Kongreye 130 milletvekili ile ülkenin önemli bir parçası olan Andean Parlamentosu için de 5 üye seçilecek.

Seçimde, adayların ilk turda devlet başkanlığı koltuğuna ulaşılabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması gerekiyor. Aksi takdirde, en yüksek oyu alan iki aday 6 Haziran'da ikinci turda yarışacak.

Ülkede en son yapılan ankete göre, merkez sağın adayı Yonhy Lescano, solcu aday Veronika Mendoza ve sağcı aday Hernando de Soto'nun ilk turda en çok oy alabilecek adaylar olarak ön plana çıkıyor.

Adaylar arasında Peru'nun eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori ve eski futbolcu George Forsyth da yer alıyor.

Kamuoyu anketlerine göre, hiçbir adayın ilk turda devlet başkanlığı yarışını kazanması beklenmiyor.

Peru'da son 5 yılda 4 devlet başkanı görev yaptı

Siyasi krizlerle dolu sancılı bir dönem yaşanılan Peru'da 2016 ila 2020 yılları arasında 2 devlet başkanı haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevlerinden alınırken, Manuel Merino ise ülkede 6 gün süren şiddetli protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Merino'nun ardından Francisco Sagasti, 18 Kasım 2020'de tek aday olarak girdiği seçimde 26 "hayır" oyuna karşı 97 "evet" oyuyla, Peru Kongresi tarafından ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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