Personelini açlığa mahkûm eden CHP yönetimine belediyeler öfkeli! CHP'ye maaş isyânı

Her ağızlarını açtıklarında “işçi”, “emek”, “hak” sömürüsü yapan, iktidarın asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına yaptığı yüksek zamları beğenmeyerek kirli manipülasyonlara imza atan CHP’li başkanların sorumluluğundaki belediyelerde çalışan on binlerce işçi maaş zammı için sokağa döküldü. Marjinal sol eğilimdeki DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’nın örgütlü olduğu İBB ile Muğla, Edirne, Tekirdağ, Mersin Büyükşehir Belediyeleri’nin yanı sıra çok il ve ilçe belediyesi çalışanları “insanca yaşayacak bir ücret” talebiyle 1 günlüğüne iş bıraktı.

Yandaşa var elemana yok

Yerel seçimler öncesi yapılan kirli ittifaklarla ele geçirdikleri belediyeleri yandaş arpalığına çeviren, adrese teslim ihalelerle, konserlerle ve heykellerle bütçeleri sıfırlayan CHP’li başkanların yönetimindeki belediyelerde yaşanan zam isyanı sokağa taştı.

Konu işçi ve emekten açıldığında mangalda kül bırakmayan ve her fırsatta iktidarın TÜİK yerine kendi oyuncakları ENAG’ın belirlediği enflasyon oranında zam yapılmasını isteyen Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlı CHP’li belediyelerde çalışan işçiler, “insanca yaşayacak bir ücret” sloganıyla eylem yaptı. CHP’nin arka bahçesi konumundaki DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Ekrem İmamoğlu’na İBB ile Muğla, Edirne, Tekirdağ, Mersin Büyükşehir Belediyeleri’nin yanı sıra Kırklareli, Edirne belediyelerinde görevli on binlerce işçi 1 günlüğüne iş bıraktı. Kendilerine zam yapmamakta direnen CHP’li başkanlara tepki gösteren ve maaşlarının asgari ücret seviyesinde kalmasına isyan eden kıdemli belediye çalışanları, insanca yaşayacak bir ücret, kadro ve ilave tediye hakları için yurdun dört yanında gösteriler düzenledi.

CHP’li belediyelerde hayat durdu

CHP’li belediyelere bağlı iştirak şirketlerinde uygulanan ayrımcılığa ve eşitsizliğe karşı gerçekleşen eyleme, aralarında Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Ataşehir, Kartal, Maltepe, Çankaya, Didim, Marmaris, Efeler, Edremit, Balya, Gömeç, Burhaniye, Ardanuç, Borçka, Kemalpaşa, Tepebaşı, Uzunköprü, Bayramiç, Marmaris, Menteşe ve Milas Belediyeleri ile Lüleburgaz, Keşan, Bornova belediyesi çalışanları da katıldı. Sosyal medyada da gündem olan CHP’li belediye işçileri, ““#İşBırakıyoruzAyaktayız” etiketiyle seslerini yetkililere duyurmaya çalıştı. Halaylar eşliğinde gerçekleştirilen eylemlerde atılan “Belediye işçisi köle değildir” sloganları, ‘işçi’, ‘emek’, ‘hak’ gibi söylemlerle seçmenin gözünü boyayan ve ele geçirdikleri belediyelerin bütçesini heykele, eğlenceye ve yandaşlara aktaran CHP’li başkanların gözetiminde yaşanan sömürü düzenini bir kez daha gözler önüne serdi.

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