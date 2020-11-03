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Aktüel Perre Antik Kenti, ziyaretçilerini dönemin canlandırmasıyla ağırlayacak
Aktüel

Perre Antik Kenti, ziyaretçilerini dönemin canlandırmasıyla ağırlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-03 09:18:12 -
Perre Antik Kenti, ziyaretçilerini dönemin canlandırmasıyla ağırlayacak

ADIYAMAN (AA) - Kommagene Krallığı'nın 5 önemli kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti, canlandırma projesi ile ziyaretçilerine tarihi yolculuk yaptıracak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izin ve destekleri, Türk Tarih Kurumunun finansal desteği ile Perre Antik Kenti'nin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla kazı, tanıtım ve canlandırma projeleri gerçekleştiriliyor.

Antik kent, proje kapsamında yapılan silikon mankenler, ölü gömme tekniği, endüstriyel üretim alanında kullanılan baskı kollu pres ve ağırlık pres yönetiminin kullanımı gibi canlandırmalarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılında ara verilen kazılara bu yıl tekrar başladıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız kazı çalışmalarında yeni iş alanlarını gün yüzüne çıkardı. Bu çalışma da Adıyaman Üniversitemizde görevli Kahraman Yağız hocamızın yürüttüğü proje. Burayı tamamen açık hava müzesine döndürecek bir proje. O dönemin gelenek ve göreneklerini, ölü gömme geleneklerini canlandıran proje. Kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Kahraman Yağız ise Perre Antik Kenti'nin arkeolojik potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki kaya mezarları alanında canlandırma projeleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Yağız, "Bir mezar odasına hem silikon manken hem de iskelet şeklindeki ölü gömme geleneklerini yerleştirdik. Yanlarına ölü gömmede kullanılan materyalleri yerleştirerek alanı bir müzeye çevirdik. Tabelalar ile görsellik oluşturduk. Ören yerini ziyaret edenlerin keyifli, bilgilendirici kaliteli bir zaman geçirecekleri yer hazırladık. Bu konuda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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