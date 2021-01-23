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Spor Perotti'den sakatlık açıklaması
Spor

Perotti'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı ve yaşadığı ağır sakatlık sonrası ameliyat edilen Diego Perotti, açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 19:48:00 -
Perotti'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti, yaşadığı sakatlığa ilişkin açıklama yaptı.

Perotti, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sakatlığımla ilgili çıkan haber doğru değil, dizimde herhangi bir yaralanma yok. Hamstring tendonundaki bir yaralanma nedeniyle ameliyat oldum ve mümkün olduğunca çabuk iyileşmek için tedavilere çoktan başladım!"

Emre Belözoğlu ne demişti?

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Diego Perotti'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Perotti'nin sakatlığının ciddiyetini şöyle anlatayım bu vakadan dünyada şu an 8 tane var ve 7'si trafik kazası. İlk kez bu vaka bir sporcuda görülüyor. Ameliyat gerçekleşirse oynamama süreci 3 ila 8 ay arasında gözüküyor." demişti.

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