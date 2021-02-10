Periskop nedir? Periskop nerelerde kullanılır?

Periskop nedir ve neden kullanılır?

Periskop, deniz ve kara savaşlarında hedefi gizli bir şekilde izleme ve incelemek için kullanılan alettir.

Hem karada hem de denizde kolaylıkla kullanılarak düşman hakkında bilgi toplanabilir. Hedeflere görünmeden gerekli incelemeyi yaparak, bilgi akışı sağlar. Periskop daha çok denizaltında tercih edilen bir inceleme aletidir. Periskop sadece savaş için kullanılan bir ürün değildir.

Kolay kullanımıyla her bölgeye hakim olmak ve izleme yapmak mümkündür. Periskoplar optik bir düzeneğe sahip aletlerdir. Prizma nedeniyle görüş açısını en iyi şekilde sağlar. Periskop aletlerinde uzun bir boru bulunuyor ve boru denizin yüzeyine çıkarak deniz yüzeyini detaylı olarak izleyebiliyor. En çok kullanıldığı alan denizaltılarıdır.

Periskop nerelerde kullanılır?

Torpido uzaklığını öğrenmek için denizaltılarda kullanılır ve saldırı için doğru zamanın belirlenmesine destek olur.

Bir nükleer reaktörde meydana gelen kimyasal reaksiyonları gözlemlemek için kullanılır.

Askeri periskoplar saklanma pozisyonlarını müşahede için kullanılır. Bir periskopun en önemli dezavantajı, bir seferde bir kişi tarafından çalıştırılıp kullanılmasıdır.

Tanklar ve zırhlı araçlar çevreyi incelemek ve gözetlemek için periskopu kullanır.