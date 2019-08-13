Perisic bombası! Resmen açıklandı
Bayern Münih, Inter'den Perisic'i satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.13 Ağustos 2019 Salı 13:02
Alman devi Bayern Münih, Serie A ekibi Inter'de forma giyen Ivan Perisic'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı.
Kiralama ücreti olarak 5 milyon Euro ödeyen Bayern, sezon sonunda 20 milyon Euro öderse Hırvat yıldızı kalıcı olarak renklerine katacak.
Daha önce Wolfsburg ve Borussia Dortmund formaları giyen ve Bundesliga'ya aşina olan 30 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında 19 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Inter'e transfer olmuştu.
Ivan Perisic, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Münih'te resmi imzayı attı.
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