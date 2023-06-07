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Gündem Perinçek'ten tepki çekecek Bakan Şimşek yorumu
Gündem

Perinçek'ten tepki çekecek Bakan Şimşek yorumu

Yeniakit Publisher
2023-06-07 21:29:00 -

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve getirilmesiyle birlikte yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikaları hakkında konuştu. Perinçek konu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye'yi borca batıracak sistem"

Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır" açıklamayla ilgili konuşan Perinçek, "Mehmet Şimşek dünya emperyalist, kapitalist, finans merkezlerinin koyduğu normlar, kurallar içerisinde ve onların insanlığa ve dünyaya dayattığı sisteme döneceğim diyor. Sonuç itibariyle Sayın Babacan'ın Türkiye'de uygulamış olduğu, Abdullah Gül'ün uygulamış olduğu ve 2016-2017 yıllarına kadar da AK Parti hükümetinin uygulamış olduğu; Turgut Özal'ın 1980'de getirdiği 'Dünya ekonomisiyle entegrasyon' başlığı altında Türkiye'ye getirdiği program... 'Türkiye'yi 500 milyar dolar borca batıran programı ben tekrar uygulayacağım' demek bu." ifadelerini kullandı.

"Erdoğan seçimi kazandı ama..."

Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: 'Uluslararası normlara uyacağız, rasyonelliğe döneceğiz, makro ekonomik istikrarı sağlayacağız, Makro makro finansal istikrarı sağlayacağız, vergiyi tabana yayacağız' ifadeleri Sayın Babacan'ın ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun programı. Sayın Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama program Babacan'la ve Davutoğlu'nun programı oldu. Dünya Finans Merkezi'nde. Yani demek ki Sn. Tayyip Erdoğan da Davutoğlu ve Babacan'ın programına döndü. Mehmet Şimşek'le o programa dönmüş oluyor.

"Mandacıların alası"

Mehmet Şimşek mandacıların alası. Bir ön yargımız yoktu. Mehmet Şimşek'in açıkladığı program mandacıların programı. Uluslararası normlara uyacağız. Bu mandacılık. ABD'nin ve Dünya Finans Merkezi'nin koyduğu kurallara uyacağız"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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