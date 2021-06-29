Perinçek'ten şaşırtan Kanal İstanbul açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Kanal İstanbul projesiyle ilgili konuştu.

Aydınlık gazetesinin aktardığına göre Perinçek, pojeye harcanan kaynakların tarım ve Samsun-Ceyhan arası boru hattına harcanması gerektiğini belirtti.

Perinçek, "Bu proje İstanbul için bir cinayet. Bizim Vatan Partisi olarak hedefimiz de İstanbul’u 5 milyonluk bir kültür, finans kentine çevirmek. Bizim sanayiyi İstanbul’dan yavaş yavaş Anadolu’ya kıraç arazilere taşımamız lazım. Samsun’dan Ceyhan’a bir boru hattı çektiğimiz zaman hiçbir şekilde boğazların kullanılmasına gerek yok. Zaten boğazların trafiği düşüyor. İstanbul Kanalı’nın mantıklı bir tarafı yok" ifadelerini kullandı.

'İstanbul'un nüfusu 5 milyona inmeli'

İstanbul'un nüfusunun akıllı bir sanayileşme politikasıyla 5 milyona kadar inebileceğini de belirten Vatan Partisi Genel Başkanı, "Ancak İstanbul Kanalı’nı yaptığınız zaman nüfusu 20 milyon yapıyorsunuz. O zaman İstanbul yaşanmaz hale gelir" dedi.

Perinçek, şöyle devam etti:

"Vatan Partisi olarak ilân ediyoruz, biz Türkiye’nin kaynaklarını İstanbul’u katledecek bir projeye kaynak ayırmıyoruz. Neye kaynak ayırıyoruz? Polatlı’ya su gelsin, Konya’ya su gelsin, tarım üretimi artsın. 25 milyar dolarlık bir tarımı sulama projesiyle Türkiye’nin topraklarından can fışkırır. Terörü yok ederiz, köylere insanlarımızı bağlarız. Ve Karadeniz’deki enerjiyi Akdeniz’e yığarız.

İstanbul Kanalı’na 'hayır' diyoruz. İstanbul Kanalı bir hikâye. Niçin bu akıl almaz iş yapılıyor? Bir inşaatçılık ve betonculuk politikasıyla bugünlere geldi AK Parti yönetimi. Şimdi üzerine oturduğu o sektörün insanlarına yer açmak. Olay oradan geçen gemilerden ne kadar ücret alınacağı ile ölçülmez. Ne kaybedilecek, İstanbul kaybedilecek. O kanalı açarak İstanbul’u kaybediyorsun. Bunlar çok büyük yanlışlar.

'Doğa intikamını alıyor'

Trakya’nın işgâli gibi varsayımlar bence abartılı. Tabi savunmanın yükünü ağırlaştırır. Anadolu ile Trakya arasındaki intikal hızını kesiyor. Ama Trakya’yı kimse işgâl edemez. Doğayla fazla oynamayacaksın. Doğa intikamını alıyor."