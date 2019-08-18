Perinçek'ten dikkat çeken "Feyzioğlu" açıklaması! "Benim babam da..."

Beştepe'deki adli yıl açılış törenine katılma kararı alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'na, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten destek geldi.

Türkiye Barolar Birliği, 2 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti kabul etti. Kabulün ardından eleştirilerin hedefi olan Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na Vatan Patisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten destek geldi.

Perinçek, Ulusal Kanal'a verdiği röportajda özetle şu ifadeleri kullandı:

"Adalet yılının açılış törenini Yargıtay Başkanlığı eskiden beri yapar. Bende bir Yargıtay evladıyım, babam Yargıtay’da uzun yıllar hakim olarak çalıştı ve Barolar Birliği de bu yargının açılışına her zaman en üst düzeyde katılır ve konuşmasını barolar Birliği Başkanı yapar.

"Hepimiz siper olacağız"

O bakımdan Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu bu Cumhuriyet geleneğini sürdürmektedir. Barolar Birliği’nin yönetimi de zaten bu konuda birlikte karar almıştır. Bu karar son derece doğrudur. Hukukumuza, adaletimize, Cumhuriyetimize, vatanımıza hizmet eden doğru bir uygulamadır. 'Devlete siper oluyorsun' diyerek Metin Feyzioğlu’na hücum ediyorlar. Tabii Milli Devlet’e siper olacak, elbette Cumhuriyetimize Metin Feyzioğlu hep siper olmuştur. Hepimiz siperiz ve siper olmaya devam edeceğiz. Sayın Metin Feyzioğlu bizim üniversitemizin yetiştirdiği çok büyük bir değerdir.

"Gururla anıyoruz"

Ben de Ankara Hukuk Fakültesi’nde öğretim kadrosunda bulundum ve Sayın Metin Feyzioğlu o kadronun bizden sonraki kuşakları çok seçkin parlak temsilcisidir. Onunla gurur duyuyoruz. Türk Ceza Hukuku’na yaptığı hizmetler, Ankara Hukuk Fakültesi’ne ve Hukuk Bilimi’ne yaptığı hizmetler dolayısıyla Feyzioğlu’ndan herkes söz etmektedir. Onu gururla her zaman anıyoruz ve bu saldırıların ondan bir toz bile alamayacağını çok iyi biliyoruz."