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Perinçek'ten Cumhuriyet'e sert sözler! 'Bu yapılan ihanettir'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşetini sert dille eleştirdi. Perinçek, "Bu yapılan ihanettir" dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 21:15

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşetini eleştirdi.

Akit Tv'de yayınlanan Asıl Mesele programına katılan Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyonu değerlendirdi. Programda Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşeti sorulması üzerine Perinçek, "Bu yapılan pervasızlıktır, ihanettir" dedi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 1 sa önce
    CUMHURİYET İNGİLİZLERİN UYDURDUĞU BİR GAZETE DİR. CUMHURİYET, ATATÜRK, HÜRRİYET, DEMOKRASİ... KELİMELER ÇOK GÜZEL KELİMELER OLDUĞU İÇİN BU KELİMELER KULLANILARAK, BÜYÜK TÜRK MİLLETİ UYUTULMUŞTUR.
  • TürkoğluTürkoğlu1 sa önce
    Bravo Perincek,millilesiyorsun.Tabi ya. katıl bize.hoşgeldin aramıza.
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