Perinçek'ten Cumhuriyet'e sert sözler! 'Bu yapılan ihanettir'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşetini eleştirdi.

Akit Tv'de yayınlanan Asıl Mesele programına katılan Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyonu değerlendirdi. Programda Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşeti sorulması üzerine Perinçek, "Bu yapılan pervasızlıktır, ihanettir" dedi.