Perinçek'ten Cumhuriyet'e sert sözler! 'Bu yapılan ihanettir'
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Başkan Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşetini sert dille eleştirdi. Perinçek, "Bu yapılan ihanettir" dedi.13 Aralık 2018 Perşembe 21:15
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşetini eleştirdi.
Akit Tv'de yayınlanan Asıl Mesele programına katılan Doğu Perinçek, Fırat'ın doğusuna yapılacak olan operasyonu değerlendirdi. Programda Cumhuriyet gazetesinin 'Siyasi operasyon' başlıklı manşeti sorulması üzerine Perinçek, "Bu yapılan pervasızlıktır, ihanettir" dedi.
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