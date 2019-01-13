0553 313 94 23

Perinçekten CHP-İP ittifakına dair açıklama: Türkiye'nin karşısında olanlar...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, kesinlikle PKK ve HDP ile birlikte hükümet projeleri kurma sevdasına kapılanlara ve bu ihanet yoluna düşenlere teslim olmayacaktır." dedi.

13 Ocak 2019 Pazar 19:49
Perinçekten CHP-İP ittifakına dair açıklama: Türkiye'nin karşısında olanlar...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Türkiye, kesinlikle PKK ve HDP ile birlikte hükümet projeleri kurma sevdasına kapılanlara ve bu ihanet yoluna düşenlere teslim olmayacaktır." dedi.

Nilüfer ilçesindeki Plaza 16 Kongre ve Kültür Merkezinde, partisinin Bursa belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan Perinçek, 31 Mart seçimlerinin önemine değindi.

Perinçek, doğru belediyeciliği Bursa'dan tüm Türkiye'ye göstereceklerini belirterek, Türkiye'nin önemli bir kararın eşiğinde olduğunu aktardı.

"Orada PKK'yı koruyacak"

CHP ve İYİ Partinin HDP ile hareket ettiğini belirten Perinçek, şunları kaydetti:

"Türkiye, kesinlikle PKK ve HDP ile birlikte hükümet projeleri kurma sevdasına kapılanlara ve bu ihanet yoluna düşenlere teslim olmayacaktır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti herkesin gözünün önünde birlikte hareket ediyorlar, kimseyi aldatamazlar. Güneydoğu illerimizde vatanımızın mübarek parçasında belediyeleri tekrar PKK'ya teslim etme, onlara haraç toplama yetkisi verme, onlara hükümetçikler kurma, otorite alanları yaratma programını uygulayan Cumhuriyet Halk Partisi'ne Türkiye kesinlikle teslim olmayacaktır. Bu sadece HDP ile el ele verme, yalnız HDP ile hükümetçikler kurma ve belediyeleri onlarla paylaşma projesi değil her alanda Türkiye'nin karşı cephesinde yer alıyorlar. Bakıyorsunuz 'Türk ordusu Afrin'e giremez.' diyorlar. Niye giremezmiş? Çünkü orada PKK'yı koruyacak."

Konuşmaların ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 19:49
  1. Bursa
  2. Doğu Perinçek
  3. CHP
  4. İYİ Parti

YORUM YAZ

  • AslanAslan14 dk önce
    Terörist başına gül veren bu değil mi ki sözüne değer veriliyor
  • MehmetMehmet26 dk önce
    Şimdi mhp ile ip ortak mi.Oy yok

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası
  1. Atletizm: Türkiye Salon Yürüyüş..
  2. Esed Rejimi İdlib'i vurdu! Ölü ve..
  3. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
  4. Palu davasında karar verildi!
  5. Katar ile ABD arasında mutabakat zaptı..
  6. AK Parti Kastamonu ilçe belediye..
  7. AK Parti Siirt ilçeleri belediye..
  8. Perinçekten CHP-İP ittifakına dair..
  9. GÜNCELLEME - Kocaeli'de anne ve..
  10. Sudan'da trafik kazası: 14 ölü
  11. Basketbol: Toplu sonuç
  12. AK Parti Karabük Belediye Başkan..
  13. Milli okçular Bursa'da gençlerle buluştu
  14. Bodrum'da domuz istilası! 1 kişiyi..
  15. Malezya MÜSİAD'da "etnik çeşitlilik"..
  16. "İran ile Irak arasındaki ilişkileri..
  17. Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten önemli..
  18. Basketbolda maçın ardından
  19. Makedonya'da Vevçani Karnavalı
  20. Vatan Partisi aday tanıtım toplantısı
Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
Bakan resmen açıkladı! Tüm marketlerde zorunlu hale geliyor
Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
Uçak gemilerini imha etme kabiliyetine sahip! Nükleer insansız su altı aracı donanmaya katılıyor
Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
Erdoğan talimatı verdi! 19 ili uçuracak 4 milyar dolarlık pazar kuruluyor
Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
Erdoğan'ın açıklaması sonrası bankalar tutuştu! Harekete geçtiler
Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması
Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması

Günün Karikatürü

13 Ocak 2019
Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
Üniversite kitabında akılalmaz soru: Kadını daha çekici...
HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı
HÜDA PAR’dan flaş yerel seçim kararı