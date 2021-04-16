Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...

Vatan Partisi Genel Bakanı Doğu Perinçek, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakın Rudaw’a dikkat çeken bir röportaj verdi.

"MİT’in emriyle çıkıp silahları bırakın da der"

Perinçek röportajda, “Öcalan dışarıda olsaydı ne değişirdi, kanatiniz nedir” sorusuna verdiği yanıtta “Onun yapabileceği birşey yok ki. Ama bundan sonra ne olur, şunu da bekliyorum, bir müddet sonra Öcalan Türk devletinin, MİT’in emriyle çıkıp silahları bırakın da der. Dedirtirler ona yani” ifadelerini kullandı.