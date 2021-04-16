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Gündem Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...
Gündem

Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...

Vatan Partisi Genel Bakanı Doğu Perinçek, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a ilişkin bir soruya "Öcalan Türk devletinin, MİT’in emriyle çıkıp silahları bırakın da der. Dedirtirler ona yani" şeklinde cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 10:39:00 -
Perinçek'ten çarpıcı iddia: Öcalan MİT’in emriyle çıkıp...

Vatan Partisi Genel Bakanı Doğu Perinçek, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Barzani’ye yakın Rudaw’a dikkat çeken bir röportaj verdi.

"MİT’in emriyle çıkıp silahları bırakın da der"

Perinçek röportajda, “Öcalan dışarıda olsaydı ne değişirdi, kanatiniz nedir” sorusuna verdiği yanıtta “Onun yapabileceği birşey yok ki. Ama bundan sonra ne olur, şunu da bekliyorum, bir müddet sonra Öcalan Türk devletinin, MİT’in emriyle çıkıp silahları bırakın da der. Dedirtirler ona yani” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kocasolak

Doğu perinçek Türkiye’ye hizmet etmediği KESİN olan bir gurubun başı. Haydar baş takımının hizmet ettiği yere hizmet ediyor.
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Emrullah

aslında bende böyle bir şeyin olabileceğini çok düşündüm ancak örgüt tamamen öcalanın kontrölünde değilki batının abd nin kontrolünde belkide örgüt üzerinde erkisi sadece semboliktir çünki örgütü kontrol eden emperyaller buna izin vermez silen insan uyşturucu organ mafyacılığı türkiyenin içe kapatılıp güç kaybetmesi bibi batının pis işlerini yapan örgüt silah bırakmaz bıraktırmazlar onun için devletimiz şuan ki mücadelesine aynen devam etmelidir mücadeleye ara vermek isteyenler art niyetlidir örgütün tekrar zaman kazanıp toparlanmasına hizmet etmekten başka bir şey değldir
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