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Siyaset Perinçek'ten çağrı: Hayır oyu kullanın
Siyaset

Perinçek'ten çağrı: Hayır oyu kullanın

Yeniakit Publisher
2023-03-30 20:24:00 -
Perinçek'ten çağrı: Hayır oyu kullanın

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, milletvekillerine Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifine "hayır" oyu vermeleri çağrısı yapt.

Perinçek yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) yüce kişiliğine, başkan ve milletvekillerine seslendiğini belirterek, TBMM'de tarihi bir oylama yapılacağına işaret etti.

Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

"Sizler Gazi Meclis'in milletvekillerisiniz. Sizlerden milletvekili oyu istiyoruz. NATO vekili oylarınızı hiçbir zaman Türk milleti de kabul etmeyecektir. Türk milleti bağımsızlık istiyor, başı dik yaşamak istiyor. NATO tehdidine karşı birleşmek istiyor. Meclisimize güveniyoruz. NATO'ya 'evet' Türkiye'ye yönelen tehdide 'evet'tir. FETÖ'ye 'evet'le NATO'ya evet birdir. NATO'ya 'hayır' oyu vermenizi, İsveç'in, Finlandiya'nın NATO tarafından kabul edilmesine 'hayır' oyu vermenizi milletçe sizden talep ediyoruz."

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