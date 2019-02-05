Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti
Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yaşar Okuyan partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Kılıçdaroğlu, Okuyan'a grup toplantısında rozetini bizzat taktı.05 Şubat 2019 Salı 14:52
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, CHP saflarına katıldı.
Kılıçdaroğlu taktı
Okuyan'a rozetini frup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
Partisinin emrindeymiş
Rozeti Kılıçdaroğlu tarafından takılan Okuyan yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanım sizin yanınızdayız partimizin emrindeyiz" dedi.
Sık sık CHP'yi eleştirmişti
Daha önce yaptığı açıklamalarıyla CHP'yi sık sık eleştiren Yaşar Okuyan'ın almış olduğu bu karar 'siyasi tutarsızlık' olarak yorumlandı.
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