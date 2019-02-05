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Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti

Doğu Perinçek'in genel başkanı olduğu Vatan Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yaşar Okuyan partisinden istifa ederek CHP'ye katıldı. Kılıçdaroğlu, Okuyan'a grup toplantısında rozetini bizzat taktı.

05 Şubat 2019 Salı 14:52
Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, CHP saflarına katıldı.

Kılıçdaroğlu taktı

Okuyan'a rozetini frup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

Partisinin emrindeymiş

Rozeti Kılıçdaroğlu tarafından takılan Okuyan yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanım sizin yanınızdayız partimizin emrindeyiz" dedi.

Sık sık CHP'yi eleştirmişti

Daha önce yaptığı açıklamalarıyla CHP'yi sık sık eleştiren Yaşar Okuyan'ın almış olduğu bu karar 'siyasi tutarsızlık' olarak yorumlandı.  

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 14:52
  1. chp
  2. Yaşar Okuyan
  3. Vatan Partisi
  4. Doğu Perinçek

YORUM YAZ

  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL1 sa önce
    Theater theater theater.."Katja Eppstein",taniyanlara..!!!
  • çapanoğlu çapanoğlu 1 sa önce
    Yasar ne yasar ne yasamaz...Hittiredin gitsin orts mali oldu iyice...
  • 145314531 sa önce
    " Hadi anırtın lan beni " dedi,lakin verdiği sözü tutup anırmadı ama,iyi kıvırdı CHP'ye geçti.Siyasi enkaz OKUYAN hâlâ siyaset peşinde.
  • EROLEROL1 sa önce
    Tek kelimeyle ADİ DÖNEK
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Anırmayan eşşek
  • GirayhanGirayhan1 sa önce
    Kıvır kıvır kıvır...Geçmişte ülkücü idi Diye tanıttı kendini.
  • köylüköylü1 sa önce
    napsın adam taklacı bekledi ortada bibok yok bari chp ye geçeyimde belki bi işe yararım iki laf eder gündem olurum diye düşündü
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Yanlış yapmışvdiğer partinin eşbaşkanlarından birinin takması daha caiz olurdu.
  • DayıDayı1 sa önce
    Allah ıslah etsin. Allah in askeri 2 yaşında 28 yıl daha böyle sıkıntılı bir zaman geçecek o geldiğinde müslüman lar birlik olacak insanlar İslâm a akın akın gelecekler.
  • dön baba döndön baba dön1 sa önce
    Fırıldak Kobi diye biri vardı hatırladınız mı; bunun kadar hızlı dönemiyordu o ama.. Ülkücü, Vatancı, dinsizci, imansızcı vs vs..
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Bu görüntü zillet bir görüntüdür.
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer1 sa önce
    Fırıldak..Yaşar..gitmediği..parti..kalmadı..

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