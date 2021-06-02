Perinçek 'suikast planlayan' İYİ Partili vekilin ismini açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Ulusal Kanal'ın haberine göre Perinçek, Susurluk'ta Abdullah Çatlı'nın kaza sonucu ölmediğini, suikasta uğradığını belirtti:

"Otomobil olayının (Susurluk olayı) suikast olduğu kesin. Yok edilmesi gereken kişiler vardı. Mesela bir tanesi Abdullah Çatlı. Abdullah Çatlı, öldürülmeden bir kaç ay önce, 'Ben de Doğu Perinçek'e gidip ona sığınıcam.' diyor. Bunu daha önce açıkladım. Abdullah Çatlı, bunu en yakınlarına söylüyor. Biz de en yakınlarından öğrendik. Diyor ki 'Beni öldürecekler. Beni kurtaracak tek kişi insan var Doğu Perinçek. Çünkü o Perinçek Gladyo ile Kontrgerilla ile mücadele ediyor ve beni Kontrgerilla yok edecek. Beni kullandılar, orada o işi burada o işi yaptırdılar' diyor fakat bize sıra gelmeden onu arabanın içinde imha ettiler."

Perinçek, kendisine de bir suikast girişimi olduğunu ve bu kişinin bir İyi Parti milletvekili olduğunu açıkladı:

"Abdullah Çatlı, Çiller Özel Örgütü'nün ve Gladyo'nun çeşitli suikast ve eylemlerinin başında olan isim. Sonra İbrahim Şahin Muzaffer Tekin'le birlikte, İşçi Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Ve o var dava dosyalarında, bir kağıt aldı ondan sonra üzerine dedi ki size suikast yapan şahıs dedi ve yazıp bana verdi ve ben onu sakladım. Bana bir suikast yapılmıştı, İzmir'den bir grup Ankara'ya getirildi bir minibüsle. Ve bana suikast planlayan şahıs şu an İyi Parti'de milletvekili."

Perinçek, kendisine İbrahim Şahin'in verdiği bir kağıtta, suikasti yapmak isteyen kişinin isiminin yazılı olduğunu belirterek, söz konusu kağıt parçasını gösterdi. Kağıt üzerindeki, "Müsavat Dervişoğlu" yazısı dikkat çekti.

Dervişoğlu'ndan tehdit gibi cevap

Doğu Perinçek'in bu açıklamalarına İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu twitter'dan cevap verdi. Kendisini ciddiye almadığını söyleyen Dervişoğlu şunları söyledi;

"Demek ki “Fabrikatöre” yeni bir görev vermişler. Bu durumda onu fabrika ayarlarına döndürmek bize düşer."