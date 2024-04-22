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Gündem Perinçek, İslam’ın birleştiriciliğine dikkat çekti: İslam bizi birleştiriyor! Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İran’lı yetkililer oynanan oyuna gelmedi
Gündem

Perinçek, İslam’ın birleştiriciliğine dikkat çekti: İslam bizi birleştiriyor! Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İran’lı yetkililer oynanan oyuna gelmedi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 11:39:00 -
Perinçek, İslam’ın birleştiriciliğine dikkat çekti: İslam bizi birleştiriyor! Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve İran’lı yetkililer oynanan oyuna gelmedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Akit TV'de Muharrem Coşkun'un moderatörlüğünü yaptığı 'Kırmızı Masa' programında ABD ve İsrail'in mezhep çatışmalarını körüklediğini söyledi. Türkiye ve İran'ın sergilediği duruşun buna izin vermediğini belirten Doğu Perinçek, İslam'ın birleştirici olduğunu belirtti. Perinçek, "Hz. Muhammed bizim peygamberimiz. İslam bizi birleştiriyor. Kelime-i Şehadet getirirken içinde Sünnilik, Şiilik yok" şeklinde konuştu.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ABD’nin Sünni Şii çatışmasının bölgemizdeki politikalarından biri olduğunu ancak Türkiye ve İran’ın sergilediği duruşun buna izin vermediğini söyledi.

Perinçek, Akit TV’de Muharrem Coşkun'un moderatörlüğünü yaptığı programda konuştu. İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı operasyonu değerlendiren Perinçek, ABD tarafından Sünni Şii çatışmasının körüklenmek istendiğine dikkat çekti:

 

“Türkiye’mizde İslami kesimde İran, İsrail hesaplaşması koşullarında birdenbire mezhepçi bir cereyan ortaya çıktı. Sünni Şii kamplaşmasına hizmet eden… ABD’nin bölgemizdeki en önemli politikalarından biridir bu. Sünni ve Şiiler kapışsınlar… Bu oyunu Türkiye de İran da bozdu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem İran yöneticileri bu oyuna gelmedi. Ama maalesef basında bir Şii düşmanlığı var. İran’a ABD ile savaşıyor İsrail karşısında Filistin’in yanında diyemiyorlar bu yüzden bunlar Şii’dir Sünni değildir diyebiliyorlar.”

‘İSLAM BİRLEŞTİRİYOR’

Perinçek, Akit TV’yi de yayın politikasından dolayı tebrik etti. “Sizi tebrik ederim bu kapışmaya gelmediğiniz için.” diyen Perinçek, İslam’ın birleştiriciliğine dikkat çekti:
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“Hz. Muhammed bizim peygamberimiz. O’nun için ne Şii ne Sünni diyebiliriz. İslam bizi birleştiriyor. Kelime-i Şehadet getirirken içinde Sünnilik Şiilik yok.”

 

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Yorumlar

İbrahim Alkılıç

Bu Perinçek bir gün namaza başlayabilir. Allah hidayet versin. Hidayetin kime ve ne zaman geleceğini kimse bilemez. Hatta ölüm döşeğinde bile kelime-i şehadet getirebilir. Böyle örnekler var, biliyorum.

Mustafa

Perinçek fabrika ayarlarına geri dön komik olma islam ve komünizm kafan iyi galiba
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