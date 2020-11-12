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Siyaset Perinçek, Biden'ı böyle tebrik etti: Tek dişi kalmış canavar
Siyaset

Perinçek, Biden'ı böyle tebrik etti: Tek dişi kalmış canavar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden’a ‘tebrik’ mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:39:00 -
Perinçek, Biden'ı böyle tebrik etti: Tek dişi kalmış canavar

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, resmi olmayan sonuçlara göre ABD Başkanlığı’na seçilen Joe Biden’a sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabı üzerinden ‘tebrik’ mesajı gönderdi.

Perinçek, tweetinde İstiklal Marşı’nda yer alan “tek dişi kalmış canavar” ifadesi ile bir karikatüre de yer verdi.

Perinçek, “Biden’a İstiklâl Marşımızın diliyle tebrik mesajımızı yolluyoruz" ifadelerini kullandı.

Independent'in haberine göre; ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılan başkanlık seçiminin sonuçları ile ilgili tartışmalar devam ederken resmi olmayan sonuçlara göre, yeterli delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak 2021 tarihinde göreve başlaması bekleniyor.

 

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