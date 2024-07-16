"Perinçek, 15 Temmuz'u istismar etti" iddiası: FETÖ'cü askerleri neden koruyor, yoksa ilişkisi mi var?

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı "FETÖ kalkışmasını aziz Türk milleti değil, Atatürkçü askerler bastırdı. Tank, tankla durdurulur" açıklamasını hatırlatarak, "Yenikapı ruhunu etkisiz gösterip kendisi ve ekibini öne çıkarmaya çalışması 15 Temmuz’un açık bir istismarıdır" dedi.

"Perinçek, TSK içinde FETÖ askerlerinin önünü açtığı iddia edilen dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ve 15 Temmuz kalkışmasındaki FETÖ'cü askerleri neden koruyor?" diye soran Orakoğlu, "Yoksa Perinçekgillerin Apo, Mihraç Ural muhibbi olmaları yanı sıra FETÖ ilişkileri de mi söz konusu?" ifadelerini kullandı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO