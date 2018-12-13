



GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, takımın performans olarak en üst düzeye geldiğini bildirdi.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiğinde takım olarak bazı eksikliklerinin bulunduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalarla eksiklikleri giderip, önde baskı kurabilen bir takım oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Altıparmak, "Şu anda performans olarak en üst düzeye geldik. Çünkü yaptığımız antrenman ve çalışmalarla geldiğimiz zamana göre yüzde 80 farklı bir Gazişehir takımı oluşturduk. En azından kondisyon ve koşu mesafesi olarak iyi seviyeye ulaştık. Analizler de bunları gösteriyor. Bu, bizim için çok önemli." diye konuştu.

Altıparmak, ligde hedefe oynayan takımlardan biri olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hedef takımız ve bu yüzden karşımıza çıkan tüm takımlar kapalı oynuyor, kapalı oynamaya da devam edecekler. O yüzden bizim daha fazla koşup daha üretken olmamız lazım. Bunun için de iyi bir kondisyona ihtiyaç var. Şu anda takımın kondisyon yönünden eksiği yok. Bu hafta belki 2-0 yenildik ama maçın çok büyük bölümünü rakip sahada oynadık. Futbol böyle bir şey. Bazen çok isteseniz de olmayabiliyor."

"Biz performans olarak da oyun mantalitesi olarak da takımı çok üst noktalara taşıdık." diyen Altıparmak, şöyle devam etti:

"Şu anda her yönüyle hazırız. Bazen ufak tefek sakatlıklar oluyor. Bazı mevkilerde alternatifsizliğin olması da açıkçası bizi zorlayabiliyor. Bazı mevkilerdeki oyuncuların sakatlanması veya kart cezalısı durumuna düşmesi bizi biraz sıkıntıya sokuyor ama onun yerine oynayan arkadaşlarımız da bu açığı kapatıyor. İnşallah 2 haftayı da eksiksiz geçeceğiz. Devre arasında da yapacağımız çalışmalarla daha iyi yerlere geleceğiz."





- "(Gençlerbirliği maçı) Kazanmaya gidiyoruz"





Mehmet Altıparmak, ligin 16. haftasında Eskişehir'de Gençlerbirliği ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Bu hafta liderle oynayacağız. Artık Gençlerbirliği'nin gücünü, yaptıklarını anlatmaya gerek yok. Ancak biz de güçlü bir takımız. Ligin güçlü ekiplerinden biriyiz. Çok keyifli ve çekişmeli bir müsabaka bizi bekliyor." diye konuştu.

Gençlerbirliği karşılaşmasının herhangi bir maçtan farkının olmadığını anlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Çünkü kazandığımızda sadece 3 puan alacağız. Kazanmaya gidiyoruz, bunun için de elimizden geleni yapacağız. Zaten geçen haftaki mağlubiyetin telafisini de ancak bu şekilde yapabiliriz." ifadelerini kullandı.