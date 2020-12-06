  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı
Spor

Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-06 22:19:56 -
Perez, Sakhir Grand Prix'sinde F1 kariyerinin ilk birinciliğini kazandı

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.

Sezonun 16. mücadelesi, Bahreyn'in Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan pistte düzenlendi. Bahreyn Uluslararası Pisti'nin 3,5 kilometrelik dış bölümünün kullanıldığı yarış, 87 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 5. sıradan başlayan Perez, ilk turda son sıraya düşmesine rağmen güvenlik aracı periyotlarını doğru değerlendirmesinin de yardımıyla 10 yıllık F1 kariyerinin ilk birinciliğine ulaştı.

Liderin 10.5 saniye gerisindeki Renault takımından Esteban Ocon, kariyerinde ilk defa podyuma çıktı. Lance Stroll ise takım arkadaşı Perez'in 11.8 saniye arkasında 3. oldu.

İlk 2 cepten kalkan Mercedes sürücüleri Valtteri Bottas ve George Russell, pit-stop sırasında yaşanan karmaşa yüzünden mücadeleyi 8 ve 9. sırada tamamladı.

Mercedes'in takımlar, Lewis Hamilton'ın da pilotlar klasmanında şampiyonluğu garantilediği sezonun son yarışı, 13 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a
Medya

Erdoğan'a "Yanında kim kaldı?" diyen Ali Babacan'a anlamlı cevap: Ben buradayım!

23. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı ve Başbakanlığı döneminde uzun yıllar danış..
Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı
Gündem

Mağdurlar haklıyken suçlu duruma düşürüldü! Hem paraları zimmetine geçirdi hem de gözaltına aldırdı

Sefaköy’de yanında çalıştığı kişilerin paralarını zimmetine geçirerek lüks bir hayat yaşayan M.A., zimmete geçirilen paralarını ne zaman ala..
Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor
Gündem

Meteoroloji gün verip uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere bir çok il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Çarşamba gününden itibaren ise etkili k..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay