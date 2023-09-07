Peres Fenerbahçe’yi 115 milyondan etti
Arka çapraz bağlarındaki sakatlıktan kaynaklı operasyon geçirecek olan Luan Peres, yaklaşık olarak 3 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe’de sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan başarılı stoper Luan Peres, bu kez sakatlığı yüzünden Santos’a transferi iptal oldu ve Sarı-Lacivertli ekip 4 milyon euro (yaklaşık 115 milyon) gelirden mahrum kaldı.
Marsilya’da sakatlıktan dolayı sadece 1 maç kaçıran Peres, Fenerbahçe’de toplam 32 maçta sahada görev alamadı.
Sarı-Lacivertli kulüp transferi gerçekleşemeyen Luan Peres’in lisansını dondurmayı düşünüyor.