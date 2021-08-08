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Spor Pereira'dan çok iddialı sözler!
Spor

Pereira'dan çok iddialı sözler!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, yeni sezon öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Pereira yalnızca Süper Lig'de değil, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde de üst sıralara oynayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 10:34:00 - 2021-08-08 10:40:35
Pereira'dan çok iddialı sözler!

Süper Lig için artık geri sayıma geçilirken, teknik direktör Vitor Pereira da takımdaki eksiklikleri gidermeye tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezon kadrosunu belirlemek ve kafasındaki sistemi takımına benimsetmek isteyen Pereira, futbolcularından hedefe odaklanmalarını istedi.

Portekizli teknik adam, "Süper Lig'de sezonu Adana Demirspor maçıyla açacağız. Bu zorlu maratonda düşeceğiz, kalkacağız, üzüleceğiz... Ama hiçbir zaman savaşmaktan yılmayacağız. Bu da bizi mutlu sona götürecek. Benim yarım bıraktığım, sizlerin ise başarmak için kenetlendiği şampiyonluğu, sezon sonunda taraftarımıza hediye edeceğiz. Mücadelemiz sadece Süper Lig'le sınırlı olamayacak, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de en üst sıraları kovalayacağız. Forma konusunda ise kimsenin şüphesi olmasın; çalışan, hak eden formayı kapacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik

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