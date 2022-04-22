  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Pereira kafayı Süper Lig'e taktı
Spor

Pereira kafayı Süper Lig'e taktı

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın transfer listesini, Palmeiras taraftarları hackledi. Sızdırılan görüntülerde listede Rosier'le Osayi'nin olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 11:43:00 -
Pereira kafayı Süper Lig'e taktı

Brezilya ekibi Corinthians'ı çalıştıran Vitor Pereira'nın transfer listesini, Palmeiras taraftarları hackledi. Sızdırılan görüntülerde listede Rosier'le Osayi'nin olması dikkat çekti.

Fenerbahçe 'den ayrılmasının ardından Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira yeni sezona 2'de 2'yle başladı.

Portekiz çalıştırıcı sezon sonunda zafere ulaşmayı hedeflerken, bu doğrultuda Brezilya ekibi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Listede Rosier ve Osayi var

Corinthians'ın rakiplerinden Palmeiras'ın taraftarlarının ise Pereira'nın transfer listesini hacklediği iddia edildi.

Sosyal medyada yayılan fotoğrafta tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Bright Osayi Samuel ile Beşiktaş 'tan Valerien Rosier'e de listesine yer verdiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay