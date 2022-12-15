Pereira Fenerbahçeli yıldıza talip

Devre arasında eksik bölgelerini güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, diğer yandan da elindeki futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye çalışıyor.

Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo'nun ardından şimdi de Diego Rossi paylaşılamayan oyuncu olurken, özellikle Brezilya ekibi Flamengo, Uruguaylı oyuncu için ısrarcı.

"br.bolavip. com"un haberine göre; Vitor Pereira ile sözleşme imzalayan Brezilya ekibi, Portekizli teknik adamın talebi doğrultusunda Rossi'yi gündemine aldı. Haberde; "Flamengo, Rossi'yle imzalamak istiyor. Tek sorun Fenerbahçe'nin yüksek bonservis talebi. Ancak Türk ekibi daha iyi bir alternatif bulursa masaya oturmayı kabul edecek" denildi.



Rossi'yi kadrosuna katmak isteyen bir tek Flamengo değil. İtalya Serie A temsilcisi Torino da 24 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre de; Torino, ocak ayında Rossi için Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis teklif edecek. Sarı-Lacivertliler ise tecrübeli kanat oyuncusunu 10 milyon eurodan aşağı bir bedelle bırakmayı düşünmüyor.